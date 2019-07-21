В Казани «Ночной велофест» собрал более 5 тыс. человек

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В состоявшемся в ночь с субботы на воскресенье «Ночном велофесте» приняли участие около 5 тыс. жителей и гостей столицы Татарстана. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

«Велофест был посвящен предстоящему мировому чемпионату WorldSkills. Прогулка объединила не только разные велосообщества Казани, но и гостей из соседних городов. Всего в мероприятии приняли участие 5 тыс. человек», – отметила докладчик.

Спортсмены и любители проехали около речного порта и железнодорожного вокзала, мимо музеев и ресторанов, через парки и скверы города. Длина маршрута велофеста в этом году составила 29 километров.

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