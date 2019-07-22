В центре Казани одна из столкнувшихся иномарок снесла забор, водителя увезли на «скорой»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). «Шкода» и «КИА» не поделили дорогу в центре Казани, пострадал водитель чешской легковушки. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня около семи утра на перекрестке улиц Профсоюзная и Университетская произошла авария с участием "Шкоды" и "КИА"», – уточнили в ГИБДД города.

В результате аварии оба автомобиля вылетели на обочину, и «Шкода» протаранила дорожное ограждение.

Медики «скорой», прибывшие на место ДТП, диагностировали у 26-летнего водителя «Шкоды» ушибы и ссадины.

На месте работают инспекторы ГИБДД, причины аварии устанавливаются.



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