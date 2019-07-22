За выходные в Казани под колеса авто попали двое мужчин, водителей разыскивает ГИБДД

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). За выходные в Казани под колеса авто попали двое мужчин, водителей-нарушителей разыскивает ГИБДД. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую субботу около двух часов ночи во дворе дома №28 по улице Лаврентьева был совершен наезд на 40-летнего мужчину. Водитель с места ДТП скрылся», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда пешеход получил ушибы и ссадины ног.

Еще одно ДТП с участием пешехода произошло на улице Карла Маркса. Здесь неустановленный водитель сбил 34-летнего мужчину и тоже покинул место аварии. Медики диагностировали у пострадавшего ссадины рук и ушиб бедра.

Госавтоинспекция Казани просит очевидцев данных происшествий откликнуться по телефонам :533-38-19, 533-38-48.



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