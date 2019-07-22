Татарстанская команда по пляжному регби стала победителем чемпионата России

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Татарстанская команда по пляжному регби «Энергия» стала чемпионом России, обыграв в финале московский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Турнир проходил в московском Центре пляжных видов спорта 20-21 июля, участие в нем приняли 18 коллективов со всей России. «Энергия» завоевала титул, не потерпев ни одного поражения и победив в финале московский ЦСКА со счетом 6:5.

Именно игроки казанской «Энергии» составили основу сборной России, которая сыграет на чемпионате Европы 27-28 июля. Состязания также пройдут в Москве.

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