В Набережных Челнах в первом полугодии ввели в эксплуатацию 102 тыс. кв. метров жилья

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в первом полугодии введено в эксплуатацию 102 тыс. кв. метров жилья. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

В первом полугодии введены в эксплуатацию десять многоэтажных домов, или 102 тыс. кв. метров жилья. Всего в этом году строителям предстоит сдать 310 тыс. кв. метров.

Важной составляющей жилищного строительства является выполнение обязательств перед участниками программы по социальной ипотеке. В прошлом году в Автограде было сдано два ипотечных дома, что стало поводом для критики муниципалитета со стороны руководства республики.

По словам докладчика, в этом году город взял на себя повышенные обязательства. Планируется, что в рамках программы соципотеки будет сдано в четыре раза больше жилья, чем в прошлом году. Если в 2018 году по соципотеке было построено 22 тыс. 300 кв. метров жилья, то в 2019-м планируется сдать 69 тыс. 500 кв. метров.

«Дома 63/11, 63/12, 63/01 будут введены до конца года. Таким образом, на начало 2020 года очередность по социальной ипотеке составит 1537 семей. Ключи от квартир они получат в 2020 году», – объяснил Исхаков.

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