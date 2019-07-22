В Казани спасли 90-летнего мужчину, который лежал на крыше частного дома

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). С крыши частного дома в казанском поселке Петровский спасли 90-летнего мужчину, который лежал и не мог самостоятельно спуститься. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что в поселке Петровский на улице Радиальная на крыше двухэтажного дома лежит пожилой мужчина. Есть опасность падения человека вниз», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №2 с помощью приставной лестницы забрались на крышу и на носилках спустили 90-летнего мужчину вниз, где передали бригаде скорой помощи.





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