В 2018 году продажи природного газа на АГНКС «Газпрома» в РТ превысили 35 млн кубометров

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В 2018 году на газозаправочных станциях «Газпрома» в Татарстане продали более 35 млн куб. метров природного газа. С начала 2019 года на природный газ перешли еще 633 единицы техники. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» сообщил директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в Казани Булат Газизуллин.

«Реализация природного газа в качестве моторного топлива на АГНКС “Газпрома“ в Республике Татарстан по итогам 2018 года составила 35,09 млн куб. метров, загрузка сети – 25%», – отметил Газизуллин.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям Правительства РТ и компании «Газпром газомоторное топливо» в республике построены и введены в эксплуатацию девять новых современных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

В итоге действующая сеть АГНКС «Газпром» на территории Татарстана в настоящее время насчитывает 18 объектов. Ее суммарная производительность составляет 150 млн куб. метров природного газа в год. Растут и показатели перевода транспорта на природный газ.

«В 2016 году по республиканской программе в Татарстане переоборудованы 782 автомобиля, в 2017 году – 849, в 2018 году – 1277, в этом году — 633. Всего за время действия программы перевели на природный газ 3,5 тыс. единиц техники», – заключил Булат Газизуллин.

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