Около половины запланированных к ремонту в этом году дворов Казани приведены в порядок

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Около половины запланированных к ремонту в 2019 году дворов Казани приведены в порядок. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил заместитель руководителя исполкома города – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«Из запланированных к ремонту 290 дворовых территорий общей площадью 300 тыс. кв. метров благоустроены 140. Работы ведутся еще в 60 дворах. Выполнение по данной программе составляет 55% от общего плана», – рассказал докладчик.

При этом Куляжев добавил, что на благоустройство дворов Казани в 2019 году выделен миллиард рублей.

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