В Набережных Челнах выросло количество выданных разрешений на строительство

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в первом полугодии 2019-го выросло число выданных разрешений на строительство. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Автограда сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков.

Так, в прошлом году за аналогичный период было выдано 171 разрешение по сравнению с 210 в этом. Такая же ситуация складывается с разрешениями на ввод в эксплуатацию: за первые шесть месяцев 2018 года строители получили их на 113 объектов, в этом году положительных резолюций удостоились уже 133.

В первом полугодии введен в эксплуатацию завод по производству каркасов кабин ПАО «КАМАЗ» с объемом инвестиций более 14 млрд рублей. Заработал производственный цех металлургического комбината «ТЭМПО» – вложения составили 2 млрд рублей. Введен в действие производственный корпус компании «Вега-М», которая специализируется на металлообработке и изготовлении инструментов для нефтедобычи. Цена объекта составила 30 млн рублей. Завод по ремонту тепломеханического оборудования ввел в действие корпус стоимостью 61 млн рублей. Завершается возведение завода по производству стиральных машин Haier, где сейчас ведутся пусконаладочные работы.

«Сегодня в строительной сфере Набережных Челнов по-настоящему горячая пора. Об этом свидетельствуют количество выданных разрешений на строительство и введение в эксплуатацию объектов. Это является поводом для радости и мобилизации всех сил для решения поставленных задач. Ведь строительный сезон недолог, а столько еще надо успеть сделать», – прокомментировал приведенные на совещании данные мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.

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