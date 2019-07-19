В казанском Музее соцбыта поклонникам творчества Высоцкого представят уникальные экспонаты

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 25 июля в казанском Музее соцбыта состоится ряд мероприятий, посвященных Дню памяти Владимира Высоцкого. Начало – в 14.00, сообщает пресс-служба музея.



Музей не первый год проводит мероприятия, связанные с именем Высоцкого. По мнению директора заведения Рустема Валиахметова, это вполне объяснимо: «Он (Высоцкий – прим. Т-и) – Пушкин своего времени», – отмечает Валиахметов.





В этом году работники музея приготовили для жителей и гостей столицы Татарстана, интересующихся наследием артиста, настоящие сюрпризы. Из Москвы и Санкт-Петербурга специально на открытие выставки «Высоцкий: в кругу друзей…» в Казань доставлены уникальные экспонаты от людей, входивших в близкий круг автора и исполнителя.



Так, например, доверенное лицо Марины Влади Юлия Абдулова предоставила на выставку свой авторский экземпляр известной книги «Владимир, или Прерванный полет». В свое время она стала единственным специалистом, которому французская актриса согласилась доверить перевод своей книги о муже на русский язык. В этом году отмечается 30-летний юбилей выхода этой книги в СССР.





Продюсер, сценарист, композитор Анатолий Бальчев, который в свое время близко общался с Высоцким, предоставил фонограммы из личной коллекции. Среди них – кассета с записью одной из первых песен Высоцкого, которая называлась «Татуировка».



Близкий друг артиста, Вадим Туманов предоставил для экспозиции свою книгу воспоминаний о нем под названием «Все потерять – и вновь начать с мечты...» с личным авторским автографом.

Легендарный руководитель Театра на Таганке, пригласивший в свое время в качестве режиссера Юрия Любимова, Николай Дупак передал в музей афишу одного из спектаклей 70 -х годов. На ней свои автографы оставили многие известные актеры, а также концертный директор Высоцкого Валерий Янклович.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на днях в Санкт-Петербурге была представлена уникальная виниловая пластинка, записанная на фирме «Мелодия» в 1975 году. Автором обложки стал ленинградский фотограф Валерий Плотников (в своей домашней студии он провел несколько фотосессий Владимира Высоцкого и Марины Влади). По разным причинам диск, выхода которого так ждал сам Высоцкий и его многочисленные поклонники, вышел только 44 года спустя и экземпляр был передан после премьерного показа в Северной столице в Зал музыкальной славы казанского музея Соцбыта.

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