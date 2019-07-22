Татар-информ

22 июля 2019, 09:48

Общество

Из-за жалоб с начала года уволили 17 водителей и кондукторов общественного транспорта Казани

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Общество

Из-за жалоб с начала года уволили 17 водителей и кондукторов общественного транспорта Казани

Фото: архив/Александр Эшкинин

Количество претензий к качеству работы общественного транспорта столицы РТ в этом году снизилось на 16%.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). С начала года жители Казани направили 4 тыс. предложений и жалоб, связанных с качеством работы городского общественного транспорта. В результате были уволены 17 водителей и кондукторов. Такие данные на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ привел заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Он отметил, что за полгода общественный транспорт Казани перевез 126 млн пассажиров, что составляет около 700 тыс. человек ежедневно.

«С начала года на качество транспортного обслуживания поступило около 4 тыс. предложений и жалоб, что на 16% меньше прошлогодних показателей», – проинформировал Шакиров.

При этом он добавил, что все поступившие жалобы на работу водителей и кондукторов не остаются без внимания и рассматриваются в несколько этапов.

«Принимаются меры вплоть до увольнения. Так, по итогам первого полугодия 290 водителей и кондукторов лишены премий, 213 получили выговоры. Уволены девять водителей и восемь кондукторов», – заключил докладчик. 

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