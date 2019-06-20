Татар-информ

22 июля 2019, 09:40

Общество

В Казани дороги по маршрутам участников WorldSkills отремонтировали на 73%

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Общество

В Казани дороги по маршрутам участников WorldSkills отремонтировали на 73%

Фото: архив/Владимир Васильев

На проведение ремонтных работ было выделено 2,6 млрд рублей.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). Ремонт дорог и подъездных путей к образовательным учреждениям по маршрутам передвижения участников и гостей мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills Kazan завершен на 73%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя исполкома города – председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

«В ходе реализации программы подготовки дорог по маршрутам мирового чемпионата WorldSkills из 86 участков дорог и 36 территорий образовательных учреждений к настоящему времени работы выполнены на 36 участках дорог и 34 территориях учреждений образования. Объем выполненных работ составляет 73%», – проинформировал он.

При этом Куляжев напомнил, что на проведение ремонта дорог и внутриплощадочных проездов объектов образования по маршрутам мирового чемпионата WorldSkills было выделено 2 млрд 650 млн рублей.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan 2019 пройдет в столице Татарстана с 22 по 27 августа. В состязаниях примут участие более 1,3 тыс. конкурсантов в возрасте до 25 лет из 67 стран. Они продемонстрируют свое мастерство в 56 компетенциях.

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