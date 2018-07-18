Птицеводы Татарстана обеспечили прирост производства мяса в первом полугодии на 2%

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Татарстане в первом полугодии текущего года в сельхозорганизациях произведено 105 тыс. тонн мяса птицы, что составляет 102% к уровню аналогичного периода прошлого года. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

Как отметили в ведомстве, одним из крупнейших в республике производителей птичьего мяса является ООО «Челны-Бройлер».

«На долю этой компании приходится 60,8 тыс. тонн, или 58% мяса птицы, произведенного за первое полугодие в республике на предприятиях АПК», – рассказал заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

По его словам, на предприятии в ближайшие два-три месяца завершится реконструкция, что позволит компании уверенно наращивать объемы производства продукции. Ожидается, что в текущем году этот оснащенный современным оборудованием инновационный птицеводческий комплекс произведет не менее 121 тыс. тонн мяса (101% к 2018 году).

Также значительный объем мяса птицы произвели птицеводческие предприятия холдинговой компании «Ак Барс» – 32,6 тыс. тонн с приростом 2% к показателю за январь-июнь прошлого года.

«Наиболее высокие темпы роста производства достигнуты в фермерском хозяйстве “Рамаевское“ (Лаишевского района РТ – прим. Т-и), которое занимается разведением и выращиванием уток. Здесь за первую половину года произведено 979 тонн утиного мяса, что превышает показатель за тот же период прошлого года на 83%», – заметил Гибадуллин.

Агрофирма «Залесный» (Зеленодольский район) произвела за шесть месяцев 2,8 тыс. тонн мяса индейки, прирост составил 10%, добавил собеседник агентства.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в республике за январь-июнь этого года реализовано на убой 200 тыс. тонн скота и птицы на общую сумму 19 млрд рублей, что на 12% превышает аналогичный показатель прошлого года.

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