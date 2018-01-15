Татар-информ

22 июля 2019, 09:16

Общество

Продолжительность жизни казанцев в обновленной Стратегии развития города вырастет до 80 лет

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Общество

Продолжительность жизни казанцев в обновленной Стратегии развития города вырастет до 80 лет

Фото: архив/Салават Камалетдинов

В мэрии Казани намерены довести долю спортивных горожан до 63% в ближайшие 10 лет.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). В Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года внесут изменения. Обновленный документ предполагает рост продолжительности жизни горожан почти на 5 лет и увеличение доли казанцев, занимающихся спортом. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ. 

По словам председателя Комитета экономического развития Артура Валиахметова, изменения связаны с опережающим ростом плановых индикаторов, заложенных еще в 2015 году. Например, валовый территориальный продукт (ВТП) Казани составил более 615 тыс. рублей на душу населения при плане 584 тыс. рублей. Ожидаемая продолжительность жизни достигла 75,5 лет при плане 74,1 года. Доля казанцев, которые систематически занимаются спортом, опередила план на 3% и составила 45%.

«Изменения коснутся ожидаемой продолжительности жизни — к 2030 году показатель должен достичь 80 лет. Долю спортивных горожан предполагается довести до 63%. В части образования планируется внести коррективы в численность детей в негосударственных школах», — отметил Валиахметов.

Он добавил, что обновленную стратегию планируется дополнить разделами о цифровизации, помощи самозанятым и предпенсионерам.

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