В Казани определят лучшего архитектора города

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Аделя Зиатдинова). В Казани стартовал прием заявок для участия в конкурсе на лучшего архитектора города. Об этом сообщили на деловом понедельнике в мэрии Казани.

«С сегодняшнего дня на официальном портале органов местного самоуправления города Казани в специальном разделе размещена информация об условиях участия в отборе и перечень квалификационных требований», — рассказали в городской администрации.

Для участия кандидатам нужно заполнить анкету на сайте и отправить портфолио. В анкете необходимо описать свой опыт профессиональной и общественной деятельности, а также поделиться своим видением градостроительного и архитектурного развития Казани.

Приём заявок завершится 15 августа в 17.00.

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