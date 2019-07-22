Продукты для россиян хотят обогатить пищевой добавкой из панциря саранчи

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Биотехнологи из университета ИТМО разрабатывают добавки в продукты питания на основе хитина, добываемого из панциря саранчи, пишут «Известия».

По словам ученых, пищевая добавка сможет заменить традиционно применяемые наполнители из отходов мясной промышленности, которые используют при изготовлении полуфабрикатов и колбас для повышения их пищевой ценности. Новая разработка также будет использоваться в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.

Специалисты считают, что высокое содержание хитозана и хитина в продуктах позволит создать линейку лечебного питания для людей с атеросклерозом, гипертонией и другими заболеваниями.

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