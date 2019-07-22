Эксперты рассказали о прогнозах по урожаю в России за 2019 год

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Эксперты снизили прогнозы по урожаю на 2019 год, но несмотря на это ситуация в целом остается оптимистичной, сообщает «Российская газета».

По словам президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, урожай зерновых составит около 128 млн тонн. Объемы собранной пшеницы составят до 78 млн тонн вместо планируемых ранее 82 млн. На цифры повлияла засуха в нескольких регионах страны. Однако качество пшеницы в этом году будет выше прошлогоднего, подчеркивает специалист.

Отмечается, что погодная ситуация для подсолнечника, сои и рапса складывается хорошая. А благодаря увеличению посевных площадей урожай будет на уровне прошлого года, хотя средняя урожайность в этом году будет ниже.

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