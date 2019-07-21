Татар-информ

22 июля 2019, 05:49

Культура

Самодеятельные артисты Алькеевского Дома культуры выступили перед тружениками Спасского района

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Культура

Самодеятельные артисты Алькеевского Дома культуры выступили перед тружениками Спасского района

Фото: spas-rt.ru

Тукаевцы пришли в Дом культуры на встречу со своими соседями, чтобы посмотреть их выступление, ведь алькеевская земля славится мастерами сцены.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Самодеятельный коллектив Алькеевского Дома культуры выступил с большим концертом в поселке Тукай Спасского района. Тукаевцы пришли в Дом культуры на встречу со своими соседями, чтобы посмотреть их выступление, ведь алькеевская земля славится мастерами сцены, пишет газета «Яна тормаш».

Это в очередной раз продемонстрировал коллектив, состоящий из шести человек. Ведущая программы Гулия Яруллина вкратце познакомила зрителей с самодеятельными артистами, рассказала, где и кем они трудятся. А первым на сцену вышел Алексей Федонин, который профессионально исполнил романсы и песни прошлых лет. Вслед за ним на сцену вышел Рифат Садыков, поющий голосом известного татарского певца Салавата Фасхутдинова.



Программа концерта включила разные творческие номера. Много аплодисментов выпало на долю Алмаза Сафиуллина, лауреата многих Всероссийских и международных конкурсов, исполнившего композиции на татарском и русском языках. Порадовал своим выступлением дуэт в составе Эльмиры Шигаповой и Аиды Гайнутдиновой. Удивила публику и Любовь Борисова, мастерски исполнившая татарские, русские и цыганские танцы.

Концерт посетил глава Спасского района Камиль Нугаев. Обращаясь к артистам, он отметил, что своим творчеством артисты входновляют тружеников села на новые дела, а это очень важно сейчас, когда на полях района начинаются уборочные работы. Глава района также сообщил о заботах спассцев, о задачах, которые стоят перед тружениками района.



Глава Кимовского сельского поселения Равель Гисмятов от имени всех жителей Тукая также поблагодарил артистов, пожелав им долгой плодотворной работы на сцене.

 

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