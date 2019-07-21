Татар-информ

22 июля 2019, 03:26

Здоровье и среда

Жители одной из деревень Нижнекамского района обеспокоились методом вывоза мусора ТБО

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Здоровье и среда

Жители одной из деревень Нижнекамского района обеспокоились методом вывоза мусора ТБО

Аргумент, который звучит со стороны местного населения, – отсутствие на их улицах контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Несколько жителей деревни Ильинка в Нижнекамском районе решили игнорировать платежи за вывоз мусора. Аргумент, который звучит со стороны местного населения, – отсутствие на их улицах контейнеров для сбора твердых бытовых отходов, передает «НТР 24».

Житель Ильинки Петр Селин отметил, что жители вынуждены платить за отсутствие предоставления услуги.

«Получается мы должны платить дяде, который ничего не сделал, но требует с нас деньги», – считает житель Ильинки.

С ним согласны некоторые соседи. «Счет пришел, а за что платить – непонятно», – рассказал еще один житель деревни Изгар Карамуллин.

В деревне действительно нет контейнеров. Однако позже удалось выяснить, что такое решение приняли сами жильцы, которые проголосовали за то, что мусор они будут собирать в мешки. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО «Гринта» Денар Сулейманов.

Представителя компании удивили жалобы жильцов. Оказалось, что соседи, которые были на собрании, информацию до других жителей деревни не довели.

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