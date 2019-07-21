В Менделеевске начались работы по расширению дворовых территорий

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Менделеевске стартовал ремонт дворовых территорий. В рамках госпрограммы во дворах города химиков будут проведены различные виды работ, пишут «Менделеевские новости».
В настоящее время активные дорожные работы проходят на территории ТОС «Карповец» во дворе дома № 18 по улице Фомина. Здесь обустраивают проезжую часть и тротуары, рабочие и спецтехника облачают старую разбитую дорогу в новый асфальт.
Председатель ТОС «Карповец» Гульсина Загрутдинова сообщила, что во дворе дома № 18 по улице Фомина будут расширены парковочные места, отремонтированы дороги, появится тротуар, обустроят беседки.