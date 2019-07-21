Татар-информ

22 июля 2019, 00:10

Общество

В Нижнекамск по ошибке заехали участники велопробега «Металлург-2019»

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Общество

В Нижнекамск по ошибке заехали участники велопробега «Металлург-2019»

Фото: ntr-24.ru

Участники велопробега нисколько не пожалели, что оказались именно в городе нефтехимиков.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Организаторы маршрута велопробега «Металлург-2019» перепутали города и вместо Нефтекамска направили колонну участников в Нижнекамск, передает «НТР 24».

Общая протяженность велопробега составила 692 километра. 13 сотрудников и ветеранов «Чусовского металлургического завода» на велосипедах отправились в путешествие по Пермскому краю, Башкортостану и Татарстану. А вот Нижнекамск в маршрутом листе появился из-за путаницы в названии городов.

Однако участники велопробега не пожалели, что оказались именно в городе нефтехимиков. Благодаря Нижнекамску они увидели то, с чего можно брать пример и ненадолго вернулись в детство.

Особенно металлурги оценили нижнекамский парк «Велики». «Будем брать с вас пример. У нас такого нет, вашим детишкам повезло», – отметили гости. Благодаря посещению музея они и сами ненадолго вернулись в детство.

На других – уже спортивных велосипедах и в полной экипировке, любители активного отдыха продолжили свое путешествие. Следующей остановкой велосипедистов стала Елабуга. Завершился велопробег 20 июля на праздновании Дня металлурга в Чусовом.

 

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