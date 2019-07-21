В селе Лаишевского района отпраздновали День родника

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В минувшие выходные в Среднем Девятове Лаишевского района состоялся традиционный праздник Родника, пишет газета «Камская новь».



В это небольшое село приехали гости со всего Лаишевского района, из соседних районов и из столицы республики. Жителей и гостей привлекла душевность и простота, теплая атмосфера, царящая на празднике.



Праздник состоялся при участии главы Лаишевского района Михаила Афанасьева и главы поселения Ольги Чумаровой. Они вручили благодарственные письма и подарки сельчанам, отличившимся на трудовом фронте, спорте, общественной жизни. Поздравили и молодоженов Балминых, которые заключили брак на Дне родника – такое произошло впервые за всю историю праздника.



Особые слова благодарности прозвучали в адрес председателя Счетной палаты РТ Алексея Демидова – именно при его активном участии стало возможным проведение праздника.



Поздравили и самого юного – трехмесячного жителя Среднего Девятова Дмитрия Блохина, и самого пожилого жителя – Прасковью Наумову, которой исполнилось 97 лет.



В этот день на площадке были открыты развлечения на любой вкус и для самых разных возрастов, работали торговые ряды, выступали артисты.

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