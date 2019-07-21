Завод по сжижению природного газа планируют открыть в Чистополе

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Индустриальную площадку «Чистополь» посетили представители отраслевых министерств, ведомств республики, крупных предприятий. Делегация осмотрела промышленную площадку на территории индустриального парка под строительство нового завода – комплекса по сжижению природного газа, пишут «Чистопольские известия».



Гендиректор технополиса «Химград» Айрат Гиззатуллин выразил надежду, что те мероприятия, которые в республике реализуются по развитию рынка газомоторного топлива, будут оценены и будет принято решение по началу строительства завода.





В рамках посещения промышленной площадки была продемонстрирована показательная заправка автобуса, который работает на сжиженном природном газе.



Представитель технополиса отметил, что передовые технологии по внедрению газомоторного топлива дают существенную экономию для транспортных предприятий и являются менее опасными для экологии.





В ходе переговоров были отмечены плюсы расположения завода на территории индустриального парка «Чистополь». Айрат Мансурович отметил, что Чистополь является географическим центром республики, что говорит о хорошей логистике. Также важную роль играет та инфраструктура, которая создается в индустриальном парке и позволяет без дополнительных затрат разместить здесь современное и энергоемкое производство.



«Поэтому мы сделаем максимум, чтобы этот проект состоялся», – заявил Айрат Гиззатуллин.

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