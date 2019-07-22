На трассе М7 в Елабужском районе РТ началось строительство двух транспортных развязок

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Елабужском районе Татарстана началось строительство двух транспортных развязок на автодороге М7 «Волга». Работы планируется завершить в ноябре 2020 года, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Для безопасного разворота транспортных средств на 1014 и 1017 км трассы М7 перестроят участок автодороги протяженностью 3,7 км, установят барьерное ограждение, дорожные знаки и нанесут разметку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отнесенные левоповоротные съезды в одном уровне появятся около сел Большая Качка и Большая Тарловка. Кроме того, в этих селах заменят четыре автопавильона.

Строительство съездов должно обеспечить безопасное дорожное движение на обходе Елабуги.

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