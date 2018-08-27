За пять лет в Татарстане появились 24 новые школы, 93 детсада и 220 тыс. новорожденных детей

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). C момента реализации Стратегии-2030 в Татарстане родились более 220 тыс. детей. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«Это не может не радовать, и мы надеемся на продолжение позитивной динамики. Продолжительность жизни тоже уже превышает 74,3 года», — отметил он.

За период реализации Стратегии введены в эксплуатацию 24 новые школы для более 14 тыс. учащихся, а также 93 детских сада для более 13 тыс. малышей. Отремонтировано более 550 школ и детских садов, построены 146 объектов культурного назначения, более 650 объектов физкультуры и спорта.

Создано три кванториума, сеть из 19 центров молодежного информационного творчества, 37 ресурсных центров, которые формируют кадры для реального сектора экономики, реализуется проект «Университет третьего возраста», где уже прошли обучение порядка 33 тыс. граждан старшего возраста, перечислил замминистра.

По его словам, была реализована беспрецедентная по своим масштабам программа по модернизации амбулаторно-поликлинических учреждений: в целом отремонтировано и построено более 971 объекта здравоохранения. Введено более 11 млн квадратных метров жилья, свыше 31 тыс. семей отметили новоселье в квартире по социальной ипотеке. Благоустроено 328 объектов общественных пространств, построено и реконструировано более 900 км дорог, соединено дорогами 159 населенных пунктов, в которых проживает свыше 23 тыс. населения.

«Это все сделано в рамках реализации государственных программ, президентских программ, которые в целом реализуются в рамках поставленных задач Стратегии-2030», — подчеркнул Олег Пелевин.

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