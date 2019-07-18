Минэкономики РТ: Через три года в Татарстане откроется еще 49 новых детсадов

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). За три года в Татарстане построят 49 новых детских садов на 9,5 тыс. мест. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщил заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин.

«В текущем году строится 30 детских садов на 6 тыс. 255 мест, включая 2 тыс. 950 мест для детей ясельного возраста. В 2020-2021 годах данная работа продолжится. Запланировано строительство еще 49 детских садов на 9 тыс. 530 мест, из них 5 тыс. 40 мест для детей ясельного возраста», — рассказал Пелевин.

По его словам, сейчас перед республикой стоит задача обеспечить 100-процентную доступность мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет. Вопрос будет полностью решен к 2022 году.

Работа по обеспечению детей местами в дошкольных образовательных учреждениях началась в республике еще 2011 году в рамках президентской программы «Бэлэкэч». В дальнейшем она была продолжена в рамках майского указа Президента РФ, добавил замминистра.

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