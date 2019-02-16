Татар-информ

22 июля 2019, 08:20

Экономика и финансы

Борис Менделевич: Производители пальмового масла будут на равных условиях с другими

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Экономика и финансы

Борис Менделевич: Производители пальмового масла будут на равных условиях с другими

Фото: архив/Михаил Захаров

Депутат Госдумы от Татарстана положительно оценил законодательную инициативу об отмене льготной ставки НДС на пальмовое масло.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Отмена льготной ставки НДС для пальмового масла — это нужный проект, инициированный председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Об этом ИА «Татар-информ» заявил депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич.

«Потому что сейчас складывается такая ситуация, когда производители удешевляют свою продукцию за счет использования пальмового масла вместо сливочного или молочных ингредиентов», — сказал он.

Пальмовое масло более калорийно и может привести к ожирению. Главный компонент пальмового масла — это пальмитиновая кислота, которая обладает негативным воздействием на организм и повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний за счет увеличения холестерина, отметил парламентарий.

«Пальмовое масло во многом пользуется популярностью за счет дешевизны. Например, те же творожные массы, где производители заменяют молочный компонент на смесь с пальмовым маслом, калорийнее обычного творога и также приводят к ожирению. Думаю, что если цена на продукты из молока или сливочного масла будет наравне с продуктами из пальмового масла, то потребители сделают выбор в пользу первых», — продолжил собеседник агентства.

При этом никто не запрещает ввоз пальмового масла и его употребление, подчеркнул Менделевич. «Речь идет о том, что производители пальмового масла будут на равных условиях с другими», — подытожил депутат.

Депутаты внесли законопроект, отменяющий налоговые льготы для пальмового масла. Принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим — 20%.

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