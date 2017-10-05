Фаррахов об отмене льгот на пальмовое масло: Мы начнем употреблять продукты более высокого качества

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). Отмена льготного НДС в 10% на пальмовое масло и возврат к ставке в 20% — это ожидаемая и правильная инициатива, рассказал ИА «Татар-информ» депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

Пальмовое масло — это растительный жир с огромным объемом насыщенных жиров, которые являются источником самого плохого холестерина. Повышенный уровень холестерина занимает первое место среди причин, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям в России, подчеркнул парламентарий.

«Во-вторых, насыщенные жиры являются источником канцерогенов. Опыт использования пальмового масла в нашей стране начался в 1995 году, и с того времени отмечается рост количества онкологических заболеваний. Пальмовое масло сейчас присутствует везде: начиная от детских товаров и заканчивая молочными продуктами», — отметил он.

В 2004 году пальмовое масло вошло в список товаров, которые имеют пониженную льготную ставку НДС в 10%. Это было сделано, чтобы удешевить наиболее доступные товары, особенно для граждан с невысокими доходами.

Отмена льгот не повлияет на существенное подорожание продуктов, продолжил Айрат Фаррахов. «Когда мы употребляем вредные продукты, мы не можем судить категориями „дорого — недорого“. Это все равно отразится на здоровье и будет опасно, вредно и нехорошо. Мы в большей степени будем употреблять продукты более высокого качества», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, на этой неделе Госдума также рассмотрит законопроект об установлении пониженной ставки НДС (10%) для плодово-ягодной продукции. «Значит, эта полезная продукция подешевеет. Ее производители получат определенные льготы. Следовательно, она станет более доступной для наших граждан, — сказал депутат. — Я считаю, что это очень важные инициативы, которые, безусловно, направлены на сохранение здоровья наших граждан и на поддержку отечественного производителя. Что важно — они не приведут к выпадающим доходам в бюджеты».

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