Татар-информ

22 июля 2019, 09:16

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале дебютного документального кино «Рудник»

Общество

В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о фестивале дебютного документального кино «Рудник»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 22 июля, в 10.00 в ИА «Татар-информ» на 12-м этаже состоится пресс-конференция, посвященная международному фестивалю дебютного документального кино «Рудник».

В мероприятии примут участие директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» и соучредитель фонда «Живой город» Артем Силкин, арт-директор международного фестиваля дебютного документального кино «Рудник» Марина Разбежкина, программный директор фестиваля «Рудник» Евгения Марченко и продюсер фестиваля Кирилл Маевский.

На пресс-конференции представят участников фестиваля, фильмы, расскажут о документальной анимации как жанре. Также расскажут о работе лаборатории Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова, в которой начинающие режиссеры смогут снять свои первые фильмы.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru

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