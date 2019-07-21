Российские «художницы» завоевали все золото первого юниорского ЧМ в Москве

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Сборная России по художественной гимнастике завоевала все 8 золотых медалей на первом в истории юниорском чемпионате мира, который прошел в Москве19 по 21 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В индивидуальной программе выступали 137 гимнасток, в групповых — 186. Спортсменки, которые представляли 62 страны, разыграли четыре медали в индивидуальной программе (в отдельных упражнениях), три — в групповой и одну командную награду.

Российская сборная заняла первое место в медальном зачете, получив 8 золотых медалей. На втором месте сборная Италии (0-5-0), третье-четвертое места поделили сборные Беларуси и Израиля (0-1-3).

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Казань во второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдет в 2025 году.

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