Минприроды: в этом году навигация на Волге завершится раньше из-за маловодья

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В этом году навигация на Волге закончится раньше из-за резкого понижения уровня воды в реке весной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

«Судоходство будет ограничено. Навигация закончится раньше. Предупреждены все транспортные компании», — заявил он.

По его словам, подобные природные явления происходят раз в 10 — 14 лет.

Весной резко упал уровень воды в Куйбышевском водохранилище, которое охватывает территории Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей.

Сезонная навигация на Волге была открыта 1 апреля, закрыть навигацию планируют 25 ноября.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане объемы пассажирских перевозок водным транспортом в первом полугодии 2019 года упали на 8% в период снижения воды в Куйбышевском водохранилище.

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