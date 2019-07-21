Татар-информ

21 июля 2019, 22:43

Общество

Бетонщица Раузикамал и сварщица Бодигуман отпраздновали в Нижнекамске 95-летние юбилеи

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Общество

Бетонщица Раузикамал и сварщица Бодигуман отпраздновали в Нижнекамске 95-летние юбилеи

Фото: e-nkama.ru

Раузикамал Аскарова родилась в деревне Ильдус Атнинского района, Бодигуман Ефимова является уроженкой деревни Малые Аты.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Две нижнекамские долгожительницы отпраздновали свои 95-летние юбилеи. Каждую из бабушек поздравили не только родные и близкие, но и представители муниципалитета, а также социальных служб. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Раузикамал Аскарова родилась в деревне Ильдус Атнинского района. В годы войны работала трактористом в колхозе. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и юбилейными медалями. После окончания войны работала асфальтобетонщицей. Воспитала четверых детей, которые подарили ей семь внуков и 14 правнуков.

Бодигуман Ефимова родилась в деревне Малые Аты. В годы войны была разнорабочей в колхозе. Женщина также является обладательницей медали «За доблестный труд в годы ВОВ» и юбилейных медалей. В Нижнекамске работала сварщик-монтажником на ТЭЦ. Воспитала двух сыновей.



Еще одна долгожительница республики – 95-летняя Ольга Лысачкина родилась в деревне Зорька Верхнеуслонского района. В годы войны работала в Заготскоте Верхнеуслонского района (спецорганизация для закупки и заготовки КРС и свиней по госпоставкам от хозяйств района). В Нижнекамске до выхода на заслуженный отдых работала бухгалтером на «Нижнекамскнефтехиме». Вместе с мужем воспитала двоих детей, которые подарили им четыре внуков и шесть правнуков.

 

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