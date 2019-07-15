«Идут к ней даже мусульмане»: в Казани прошел крестный ход в честь обретения Казанской иконы

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Казани состоялся крестный ход в честь обретения Казанской иконы Божией Матери. Сотни верующих прошли по центральным улицам города вместе с древним образом Богоматери, несмотря на сильный дождь.

По православной традиции праздновать день обретения иконы начали с вечера. На месте обретения образа, в Казанско-Богородицком монастыре, Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан совершил литургию.

Сегодня утром владыка вновь возглавил службу, но уже в Благовещенском соборе Казанского Кремля, куда был доставлен один из древнейших списков Казанской Богородицы. Образ много лет хранился в покоях Папы Римского, а теперь ему могут поклониться верующие в Крестовоздвиженском храме Богородицкого монастыря.

Служба началась в 8.30 утра. В это время в храме уже собрались несколько десятков прихожан. Для безопасности территория вокруг Кремля охранялась полицией и Росгвардией. Дорогу, по которой предстояло пройти крестному ходу, перекрыли грузовиками и спецтехникой. Всех, кто проходил в храм, досматривали два раза: на входе в Кремль и непосредственно перед собором. Во время службы порядок помогали обеспечивать казаки и участники общественного движения «Православная молодежь Татарстана».

Пока шла служба, прихожан становилось все больше. Когда храм перестал вмещать всех желающих, верующие становились у стен собора: молитва была хорошо слышна снаружи.

Ожидание крестного хода немного затянулось. Наконец из храма показались первые священнослужители с хоругвями. Через некоторое время вынесли и сам образ Казанской Богоматери. Люди следовали за образом и пели «Богородице дево радуйся», стараясь быть как можно более аккуратными, но давки избежать не удалось.

Как только торжественная процессия вышла из стен Кремля, заморосил легкий дождик. «Это благословенный дождь, хороший знак», — послышалось из толпы.

В этом году крестный ход стал немного длиннее из-за ремонта кремлевского спуска. Пока верующие обходили ремонтируемый участок, дождь усилился и начался ливень. Под раскаты грома и звон колоколов люди продолжали идти за чудотворным образом, но в какой-то момент толпа начала таять. Смельчаков, которые прошли весь путь до конца, набралось порядка двух десятков. Удивительно, что дождь прекратился, как только люди дошли до Богородицкого монастыря.

Во дворе Крестовоздиженского собора начался молебен, те, кто решил спрятаться от дождя, постепенно подходили к монастырю. По окончании молитвы владыка Феофан обратился к верующим и напомнил об истории праздника.

«Я понимаю, вы промокли и устали, но давайте помолимся», — обратился архиерей к прихожанам.

В завершение своей речи митрополит пригласил всех пройти в храм и преклониться перед образом, а также отметил, что всем сегодня будут вручены открытки с образом Казанской Богоматери.

«Казанская икона Божией Матери любима всеми. Идут к ней даже мусульмане. И это правильно — тут, на земле, мы строим много перегородок, но до неба они не всегда доходят. Матерь Божья лучше нас знает, никого не оставляет. Я очень часто вижу, как мусульмане подходят к иконе: сначала такое напряженное личико, а потом расслабляется человек и непонятно каким образом получает внутреннее облегчение, благодатную помощь от Богоматери», — поделился владыка в общении с журналистами.

Митрополит отметил, что с началом воссоздания Казанского собора внимания к образу стало больше.

«Я глубоко убежден, если нам удастся полностью восстановить наш монастырь во всей красоте своей — вся Россия будет у ног Казани», — убежден владыка Феофан.

Архиерей поделился, что в Казанском соборе уже практически завершилась внешняя отделка, также мастера приступили к позолоте лепнины внутри храма. Сейчас идут работы по благоустройству территории.

С поздравлениями митрополит обратился не только к жителям Татарстана, но и ко всей России.

«Неслучайно в осенний день Казанской Богоматери празднуется День народного единства. Это единство Татарстан показывает всей России — смотрите на нас и будьте единым крепким государством. А чтобы быть крепким, нам надо всем хорошо дружить», — отметил владыка Феофан.

Казанская икона Богоматери была обретена в Казани в июле 1579 года. В этом году Православная церковь отмечает 440-летие со дня этой знаменательной даты.

Согласно преданию, Божия Матерь явилась во сне десятилетней Матрене, дочери стрельца, и повелела выкопать ее икону из земли. Там, где была найдена икона, был построен Богородицкий монастырь. В настоящее время проводятся работы по восстановлению монастыря. Икона прославилась своими чудесами, о которых рассказывали верующие, и чаще всего она помогала исцелять глазные болезни. Явленная чудотворная икона, хранившаяся в Казани, была похищена в 1904 году, и вопрос о ее судьбе остается открытым.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.