Татар-информ

21 июля 2019, 14:19

Происшествия

В Мензелинском районе погиб водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик

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Происшествия

В Мензелинском районе погиб водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик

Авария произошла около полуночи неподалеку от села Новый Иреняш.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе утонул водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после полуночи в МЧС поступило сообщение о том, что неподалеку от села Новый Иреняш «Лада» 12-й модели упала в воду. В машине находились водитель и пассажир. Последнему удалось выбраться из тонущего авто», – рассказали в МЧС.

На место отправились оперативная группа Мензелинского ПСГ, спасатели ЗПСО №6 и полицейские. Утром с пятиметровой глубины было извлечено тело 26-летнего челнинца.

 

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