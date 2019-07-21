В Мензелинском районе погиб водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Мензелинском районе утонул водитель «Лады», сорвавшейся с обрыва в реку Ик, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня после полуночи в МЧС поступило сообщение о том, что неподалеку от села Новый Иреняш «Лада» 12-й модели упала в воду. В машине находились водитель и пассажир. Последнему удалось выбраться из тонущего авто», – рассказали в МЧС.

На место отправились оперативная группа Мензелинского ПСГ, спасатели ЗПСО №6 и полицейские. Утром с пятиметровой глубины было извлечено тело 26-летнего челнинца.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.