Леонов: Решение о месте проведения ЧМ по водным видам спорта будет принято в ближайшее время

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал проведение в Казани чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдёт в 2025 году.

«FINA сделала акцент в сторону надежных партнеров, хотя на этапе заявочной компании было семь кандидатов. Сейчас мы находимся в дискуссии с офисом FINA по поводу основного объекта проведения, решение будет принято в ближайшее время», — сообщил министр.

В 2015 году Казань уже принимала чемпионат, а в 2022 столица РТ также примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

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