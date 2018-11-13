Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Казань во второй раз в истории примет чемпионат мира по водным видам спорта. Соревнования пройдут в столице Татарстана в 2025 году, сообщает РИА Новости.

Решение было принято на заседании бюро Международной федерации плавания (FINA). Соревнования 2027 года пройдут в Будапеште

Впервые столица РТ приняла соревнования в 2015 году. «Это была бы красивая история — десять лет спустя», — сказал глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов журналистам до того, как решение было озвучено.

Кроме того, Казань готова принять чемпионат мира в 2023 году вместо Катара. «У Катара серьезная нагрузка в связи с чемпионатом мира по футболу, мы это видим. В 2023-м у них чемпионат мира по дзюдо и в 2023 году проводить чемпионат мира по водным видам спорта — это было бы уже слишком. У нас же вся инфраструктура готова и мы готовы провести чемпионат мира хоть завтра», — отметил Леонов.

Столица Татарстана примет также чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, претендует на проведение в 2021 году чемпионата Европы по этому же виду, а в 2022-м — соревнования по плаванию и гребле в рамках комплексного чемпионата Европы.

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