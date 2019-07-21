Татар-информ

21 июля 2019, 16:16

Сельское хозяйство

Парад комбайнов Альметьевского района продемонстрировал готовность техники к уборке урожая

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Сельское хозяйство

Парад комбайнов Альметьевского района продемонстрировал готовность техники к уборке урожая

Фото: almetyevsk.tatar.ru

Республиканская конкурсная комиссия дала высокую оценку готовности парка уборочной техники: из 50 баллов район получил 45.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Парад комбайнов состоялся в Альметьевском районе. Цель – проверить парк уборочной техники к жатве текущего года и готовность оборудования зернотокового хозяйства к приемке урожая, а также агрегатов к проведению основной обработки почвы. Об этом сообщает пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

И. о. руководителя исполкома района Тимур Нагуманов, приветствуя руководителей, комбайнеров, механизаторов, специалистов сельхозформирований района, сообщил, что уборка урожая в районе начнется через неделю. В течение месяца планируется убрать весь урожай.


Республиканская конкурсная комиссия дала высокую оценку готовности парка уборочной техники: из 50 баллов район получил 45.

«95% парка уборочной техники района прошли техосмотр и готовы к жатве», – уточняет источник.



Хлеборобам в этом году предстоит собрать урожай с площади более 40 тыс. гектаров. В структуре посевов: озимая пшеница – более 6 тыс. га, озимая рожь порядка 1200 га, яровые культуры: порядка 30 тыс. га, в том числе: яровая пшеница – более 12 тыс. га, ячмень – более 15 тыс.га, овес – порядка 2 тыс. га, горох – 740 га.

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