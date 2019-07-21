Роскомнадзор заблокировал 30 тыс. онлайн-казино

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). С начала года Роскомнадзор заблокировал более 30 тыс. сайтов, причастных к нелегальным онлайн-казино. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Число незаконных онлайн-казино растет в последние три года, отметили в Роскомнадзоре. Так, в прошлом году было заблокировано 47 тыс. сайтов, в 2017-м — 39 тыс.

«Исходя из того что общий объем рынка по итогам года составил 1,15 трлн рублей, нелегальный рынок ставок можно оценить примерно в 400 — 440 млрд рублей», — рассказал аналитик букмекерского рынка Паруйр Шахбазян.

По словам эксперта, основная причина, по которой россияне предпочитают играть незаконно — сложность процедуры регистрации в легальных букмекерских конторах, куда надо явиться лично. Кроме того, легальные казино существуют только в специально отведенных игорных зонах — в Алтайском, Краснодарском и Приморском краях, а также в Калининградской области

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