СМИ: Россияне увлеклись новым видом туризма

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В России набирает популярность новый вид туризма — это bleisure-путешествия, совмещающие деловую поездку с отдыхом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные исследования агентства делового туризма «Аэроклуб».

Название объединяет два слова: слова business (бизнес) и leisure (досуг). Так, сотрудник, отправившийся в служебную командировку, по своей инициативе остается отдыхать там, куда прибыл по деловым вопросам.

По мнению экспертов, формат становится популярен из-за того, что на рынке труда преобладает поколение миллениалов — тех, кто родился после 1981 года. Миллениалы предпочитают объединять личную жизнь и работу, а также изучать новые места.

Многие зарубежные компании, работающие в России, также внедряют формат bleisure-путешествий, поощряя таким образом сотрудников. Новый вид туризма позволяет поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Также bleisure-путешествия популярны у сотрудников автомобильной отрасли, работников фармацевтических фирм и компаний, которыезанимаются продажей товаров широкого ассортимента.

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