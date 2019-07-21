В деревне Боровое Матюшино Лаишевского района ночной пожар уничтожил пять домов и баню

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В деревне Боровое Матюшино Лаишевского района сгорели пять домов и баня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне вечером в МЧС поступило сообщение о том, что на территории некоммерческого товарищества "Лес" горят садовые дома. Ближайший гидрант находился в четырех километрах от пожара, огнеборцам пришлось использовать дополнительные автоцистерны, а также магистральные линии, проложенные с помощью мотопомп от Волги», — рассказали в МЧС.

В районе одинадцати часов вечера МЧС организовало штаб по тушению. Для ликвидации привлекли 91 человека, от МЧС России — 68 пожарных.

В час ночи пожар удалось локализовать, а в 2.32 — потушить целиком.

В результате сгорели пять садовых домов и баня, никто не пострадал. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

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