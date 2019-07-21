Вадим Янгиров: Количество участников ночного забега увеличилось на 50% по сравнению с прошлым годом

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Директор серии TIMERMAN Вадим Янгиров прокомментировал проведение забега «Ночная Казань — 2019», в котором приняли участие около трех тысяч человек.

«В ночном забеге принимают участие люди, независимо от возраста, все бегут в удовольствие. Наша задача — сделать мероприятие развлекательным. Так получилось, что у нас зарегистрировалось больше участников, чем планировалось. Это связано с высоким спросом, слоты на 10 км закончились за 5-6 дней до старта. Хотя мы увеличили квоты на 50% по сравнению с прошлым годом, для нас это большая цифра», — сообщил директор серии TIMERMAN.

Объяснил такой мощный прирост участников Янгиров тем, что популярность бега в Казани и в Татарстане в целом с каждым годом растет.

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