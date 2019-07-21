(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Кандидаты от партии «Единая Россия» приняли участие в забеге «Ночная Казань — 2019», во время которого преодолели 1 км в корпоративном старте и на велофестивале.

«Это очень хорошая возможность здорово провести выходные со всей семьей. Приятно открывать для себя Казань с новой стороны. Проведение подобных мероприятий показывает разноплановость Казани как спортивной столицы, молодежь участвует, ей интересно. Тем более еогода располагает», — рассказал руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Динар Бариев.

Также он поделился отношением партии к подобным мероприятиям: «И „Единая Россия“, и „Молодая гвардия“ всегда поддерживают подобные мероприятия, мы не остаемся в стороне. У нас есть и свои проекты, но отказываться от соревнований, которые проводит наша республика, это преступление, по-моему».

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