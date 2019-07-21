Толпы бегущих в темноте людей вперемешку с велосипедами: в Казани прошел ночной забег

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Казани состоялся необычный и ставший уже традиционным забег «Ночная Казань — 2019», в котором приняли участие 2843 человека. Трасса в 1 км, 5 км и 10 не оставила равнодушным ни одного легкоатлета.

Старт самого забега состоялся в десять часов вечера, однако немного ранее прошел забег для детей, в котором приняли участие юные бегуны от трех до десяти лет.

Помимо легкоатлетических стартов на площадке прошел и велозабег, однако его начало немного омрачила не самая удачная организация — людям приходилось по нескольку минут стоять в огромной пробке, так как из-за отсутствия внятной инструкции велосипедисты попросту не знали, куда ехать.

Тем не менее ко всем участникам со сцены обратился директор забегов TIMERMAN Вадим Янгиров: «Я рад приветствовать всех на традиционном забеге. Велосипедисты уже отправились на свой маршрут, поэтому бегунам они не помещают, чтобы мы показали наилучшие результаты».

Далее Янгиров провел для участников небольшой инструктаж, показал им маршрут и принял участие в забеге на 10 км.

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