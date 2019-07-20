Рустам Минниханов присвоил нижнекамской певице звание заслуженной артистки

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Известная нижнекамская певица Оксана Ялтанская получила звание «Заслуженный артист РТ». Почетное звание ей присвоил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Оксана Ялтанская поет на сцене 25 лет. В местную хоровую капеллу она поступила работать, еще учась в музыкальном колледже, а в 2017 году возглавила ее. Творческая биография певицы содержит много интересного, певица выступала на вечерах памяти Анны Герман, на концертах-лекториях и на вечерах романсов.



В 2011 году состоялся сольный концерт Оксаны Ялтанской в сопровождении оркестра народных инструментов «Я лечу над Россией».



Желающих попасть на концерт было так много, что оркестр был вынужден сделать концерт «на бис». Такого в нашем городе еще не случалось. «Это был своеобразный старт для начала сольной карьеры певицы», – отмечает источник.

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