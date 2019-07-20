Волонтеры из 11 стран проведут археологические раскопки в Болгаре

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Студенты и молодые археологи из 11 стран — России, Бангладеша, Германии, Испании, Канады и других примут участие в третьем международном лагере «Волонтеры Всемирного наследия Болгара», который пройдет с 21 июля по 2 августа. Об этом сообщили в оргкомитете мероприятия.

«Проект ставит перед собой задачу дать волонтерам полное представление о том, что происходит с артефактами, возможность проследить весь их путь от нахождения до доступа к ним через электронный каталог», — рассказала руководитель проекта Наргиз Айтуганова.

30 участников от 18 до 30 лет разделятся на 3 группы, каждая из которых будет работать по направлениям: археологические раскопки, археологические коллекции, интерпретация наследия (съемка видеороликов). Все работы будут проходить на территории Болгарского историко-археологического комплекса.

Кроме этого участники посетят различные экскурсии — по историческому центру Казани, музею Болгарской цивилизации, посетят верблюжью ферму, а также мастер-классы и лекции по традиционным ремеслам.

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