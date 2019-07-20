В Кукморе в рамках проекта «Наш двор» провели встречи с жильцами многоквартирных домов

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Кукморе в рамках республиканской программы по обновлению дворовых территорий «Наш двор» состоялась встреча с жильцами пяти домов по улице Степана Разина, а также трех домов по улице Ворошилова и переулка Майский, 1, пишет газета «Трудовая слава».

Мероприятие состоялось при участии заместителя Председателя Госсовета РТ Риммы Ратниковой. Обращаясь к жильцам, Римма Атласовна сказала, что формируется новая республиканская программа «Наш двор». Инициатором выступает партия «Единая Россия».





«Главная идея проекта заключается в том, что ничего не должно делаться без мнения людей», – отметила Риммма Ратникова.





На специальной стойке разместили план двора. Жильцы высказали свои пожелания по обновлению и благоустройству. Родители попросили оборудовать спортивную, детскую площадки, пожилые люди – установить лавочки, озеленить территорию, освещение, автолюбители – парковки, шлагбаум.





Каждый принял активное участие в обсуждении. По мнению местных горожан, благоустроенные уютные дворы – мечта любого жителя многоквартирного дома.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.