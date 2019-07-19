В Заинском районе отремонтируют 31 двор на сумму 65 млн рублей

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В рамках программы по ремонту дорог, дворов и внутриквартальных проездов в Заинском районе в этом году планируется выполнить разные виды работ в 31 дворе, передает «Заинск-информ».



Руководитель исполкома района Ильнар Хафизов сообщил, что в порядок приведут дворы центральной части и нового города, а также в микрорайонах Заинск-2 и Мирный.





На обновление дворов и дорог Заинску выделено 65 млн рублей. На эти средства планируется обустроить тротуары, бордюры, парковочные зоны.



Так, по улице Ленина на дворовой территории домов № 2, 4, 6 укладываются пешеходные зоны к подъездам и вдоль многоэтажек, а по Октябрьской, 1 появятся новые тротуары и парковочная зона. По мнению водителей, живущих в этом доме, здесь должно компактно разместиться около 30 машин.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Заинске после капремонта к осени этого года откроется сразу несколько объектов.

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