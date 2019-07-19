В Бугульминском районе выберут победителей «Лучшего сельского клуба и сельского Дома культуры»

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В Бугульминском районе завершился муниципальный этап республиканского конкурса «Лучший сельский клуб и сельский Дом культуры». Заключительный тур состоялся в зеленорощинском сельском доме культуры, пишет «Бугульминская газета».



Участие в муниципальном этапе приняли все сельские клубы и сельские Дома культуры, находящиеся на территории Бугульминского района.

На защиту своих учреждений выходили представители акбашского многофункционального центра, петровского, зеленорощинского, спасского домов культуры, ефановского, иркенского и забугоровского сельских клубов.



После выступлений заведующих о работе учреждений культуры, артисты художественной самодеятельности представили на сцене свои лучшие творческие номера.



Цель республиканского конкурса – повысить качество обслуживания населения в области культуры, поощрить творческие достижения, повысить престиж профессии работников культуры и формировать положительный имидж сельских культурно-досуговых учреждений.





По результатам выступлений экспертный состав комиссии определит победителей муниципального этапа. Впоследствии они примут участие в зональном этапе конкурса и будут бороться за звание «лучший» с сельскими культурно-досуговыми учреждениями районов республики.



Зональный этап начнется 1 августа этого года.

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