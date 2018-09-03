Сказки, словари и татарская кулинария: «Таткнигоиздат» назвал топ-10 самых читаемых книг

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Самыми популярными книгами Татарского книжного издательства оказались детские сказки. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор издательства Ильдар Сагдатшин.

«Самые популярные книги, которые чаще всего покупают в наших магазинах, это: „Шурале“, „Су анасы“ и „Татарские народные сказки“. В прошлом году у нас вышла книга „Татарская мифология для детей“. Нам часто звонят из районов и просят именно эту книгу. Интерес к ней был и на книжной выставке в Москве», — сообщил Сагдатшин.

По его словам, популярны и словари. Один из лидеров рейтинга — татарско-русский иллюстрированный словарь для детей. Охотно покупают дидактические карточки для детей.

В магазинах Таткигоиздата также активно приобретают избранные произведения Габдуллы Тукая «Незабываемое время», книги Мусы Джалиля «Избранное» и «Моабитские тетради». Еще один лидер продаж — роман «Белые цветы» Абдурахмана Абсалямова, отметил собеседник агентства.

На протяжении долгих лет татарстанцы и гости республики охотно выбирают книги «Татарская кулинария» и «История татар», добавил он.

«Как мы видим, самые продаваемые — это книги для детей. На втором месте — исторические, дальше — художественные книги и проза. К сожалению, на последнем месте поэзия», — заключил Сагдатшин.

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