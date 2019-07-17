Татарское книжное издательство: Семь наших книг оформили студенты

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Студенты-дизайнеры оформили семь книг Татарского книжного издательства. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал генеральный директор издательства Ильдар Сагдатшин.

«Исходя из тенденций времени, мы совместно с Казанским федеральным университетом организовали художественную мастерскую. Она работает уже в течение года. На сегодняшний день семь книг оформлены руками студентов. Это и новая кровь, и новое мышление, и новое видение», — отметил Сагдатшин.

По его словам, одним из ярких примеров книг, иллюстрированных студентами на профессиональном уровне, стала «Мандариннар» Ландыш Абударовой.

«В основном мы наиболее серьезно относимся к художественному оформлению книг для детей, старшее поколение больше воспринимает текст, содержание книги», — подчеркнул собеседник агентства.

Совместная художественная мастерская КФУ и «Таткнигоиздата», созданная на базе кафедры дизайна и национальных искусств Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ, помогает издательству оформить книги как для детей, так и для взрослых, заключил он.

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